Gli studenti del Forti a teatro In scena la parabola del potere

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dalle passioni struggenti delle storie d’amore della mitologia del 2023, a quella letale per ilassoluto di quest’anno. È un Riccardo III molto rivisto, ma estremamente attuale e di finissima sagacia quello che i ragazzi dell’istituto tecnicodi Monsummano Terme hanno portato inmartedì sera alIves Montand, grazie anche all’impegno del professor Dean David Rosselli e alla collaborazione della professoressa Sara Tomaselli, come spettacolo di fine anno. Un appuntamento che si rinnova come da tradizione e che a ogni edizione mette in mostra la buona scuola, quella dei talenti personali al di là dei voti e dei giudizi, quella della passione dei professori che lasciano un segno nel cuore dei ragazzi, quella di chi supera le proprie timidezze, impara a conoscersi meglio, a crescere e sale su un palco di fronte a 300 persone. È di fronte a una platea attenta, fatta di famiglie, compagni di classe, professori e autorità che i ragazzi del gruppo teatrale scolastico "Piùinsieme" si sono esibiti in "Il mio regno per un cavallo – sfida epica ispirata al Riccardo III di Shakespeare".