Gli eccessi della movida Rissa fuori dal locale | denunciati tre ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Identificati edalla Polizia di Stato i tre responsabiliche era avvenuta nella notte, tra venerdì e sabato scorso, nei pressi del"La Poggianina" in zona Ippodromo. Tra di loro c’è anche il ragazzo che dopo laè stato trasportato con una ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove i sanitari gli hanno refertato una prognosi di 30 giorni per le gravi lesioni riportate al volto. Non si è fatta attendere la risposta degli inquirenti del commissariato di Cesena per questa ennesimanella città, dove ad avere la peggio è stato il giovane 22enne che ha riportato gravi ferite. Da una prima ricostruzione dei fatti era sembrato che si potesse trattare di un’aggressione avvenuta opera di ignoti dopo la serata trascorsa nel. Ma questa ricostruzione non ha convinto per le troppe incongruenze riscontrate durante le prime indagini.