Giusina in cucina on the road - la nuova serie tv tra le tradizioni siciliane Prima tappa | Noto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – Giusi Battaglia torna ai fornelli per unaavventura televisiva "inon the", al via su Food Network dal 25 maggio 2024 ogni sabato alle 15:45 su Food Network (canale 33), un programma prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Oltre a proseguire il suo viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica siciliana, Giusi non perderà occasione di mostrare le bellezze dei luoghi. In queste puntate la giornalista siciliana faràa Modica,, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli e Siracusa, in compagnia di un grande amico, Lello Analfino, cantante, musicista e attore, che conosce ogni angolo della sua terra, che per lui non ha segreti. La Sicilia, terra dai mille colori e sapori, dalla storia millenaria e dall’immenso patrimonio paesaggistico, è un luogo dove la cultura e l’arte si sposano perfettamente con unafatta di piatti popolari della tradizione e ricette innovative di chef stellati.