Giuseppe Maggio - l' intervista | Bertolucc - il film Mar -a, il corpo e una proposta oscena

La recensione di Body Odyssey: muscoli, carne e tormenti. Non possiamo restare indifferenti davanti l'ambizione autoriale di Grazia Tricarico, nonostante il film abbia una sovrastruttura fin troppo coriacea. Protagonista la bodybuilder Jacqueline Fuchs. movieplayer

Dopo le parole di Borghi a Belve ("Ah, Paolì e ce credo...") Paola Saulino replica a La Zanzara: "La filmografia di Borghi è tutta una scena di nudo. Sinceramente, a me fa ridere il fatto che lui abbia usato il corpo come attore tantissimo e non può rimproverare di certo nessuno".

fanpage