Girolamo Savonarola - 526 anni fa la morte sul rogo a Firenze del famoso frate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: Il 23 maggio 1498 veniva impiccato e arso vivo aile predicatore, il dono della profezia e le accuse di eresia, fonte vanillamagazine.it“ E perché, come è scritto in Amos profeta, non faciet Dominus Deus verbum, nisi revelaverit secretum suum ad servos suos prophetas7, volse per la salute de li suoi eletti, acciocché innanzi al flagello si preparassino a sufferire, che nella Italia questo flagello fussi preanunziato; e essendoin mezzo la Italia come il core in mezzo al corpo, s’è dignato di eleggere questa città nella quale siano tali cose prenunziate, acciocché per lei si sparghino nelli altri luoghi, come per esperienzia vediamo essere fatto al presente. Avendo dunque tra gli altri suoi servi eletto me indegno e inutile a questo officio, mi fece venire a….