Giro d’Italia - Merlier vince allo sprint la 18esima tappa | Pogacar sempre in rosa

A Padova è "volatona": vince Merlier con uno sprint perfetto. Milan perde la ruota del suo "treno" e arriva secondo con una super rimonta - A Padova è "volatona": vince merlier con uno sprint perfetto. Milan perde la ruota del suo "treno" e arriva secondo con una super rimonta - PADOVA. Volata doveva essere e volata è stata, ma a trionfare - stavolta - non è stato il favorito Jonathan Milan. Sul traguardo di Padova arriva per prima la ruota del belga Tim merlier, che centra c ... ildolomiti

