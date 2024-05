Giro d’Italia 2024 - Tim Merlier mette nel mirino Roma | Ho buone sensazione per l’ultima tappa Io e Milan siamo simili

(Di giovedì 23 maggio 2024) Seconda vittoria alper Tim. Si attendeva Jonathan(Lidl-Trek) ed invece è arrivato il belga della Soudal-Quick Step, capace dire le ruote avanti a tutti al termine di una volata abbastanza convulsa, riuscendo a riemergere un po’ dalla mediocrità dopo una seconda settimana con pochissime soddisfazioni”. “Abbiamo deciso di cambiare qualcosa dopo la volata di Cento – afferma ai microfoni della Rai lo sprinter belga – non ci eravamo trovati molto bene. Abbiamo deciso tutti insieme di cambiare qualche cosa: direi che ha pagato, ho avuto un ottimo colpo di reni“. E ovviamente oranelanchefrazione, quella di: “Quella di oggi è una vittoria bellissima grazie anche al lavoro della squadra. Ho dellesensazioni perdel“. Ascoltato anche ai microfoni di Eurosport, fa un parallelismo con Jonathan: “Io e lui abbiamo caratteristiche, andiamo bene in progressione, nella primache ho vinto era riuscito a rimontare, anche oggi partendo da molto dietro è andato vicino alla vittoria“.

