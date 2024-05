Giro d’Italia 2024 | si ritira Christian Scaroni per un malanno Astana decimata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) La diciottesima e quartultima tappa delè cominciata stamattina a Fiera di Primiero con un protagonista in meno:. Il corridore italiano dell’Qazaqstan ha infatti dovuto lasciare la Corsa Rosa a causa di un, sfociato in uno stato febbrile che lo ha costretto a dare forfait in vista delle ultime frazioni della terza settimana di gara.stava disputando un buon, in cui ha raccolto due piazzamenti a ridosso del podio arrivando quarto sul Monte Pana e quinto a Fano. Il 26enne nativo di Brescia occupava inoltre la quinta posizione nella classifica dei GPM (dominata da Tadej Pogacar con 230 punti, a +82 su Giulio Pellizzari) a quota 92 punti.che nei giorni scorsi aveva perso per strada anche Alexey Lutsenko, Vadim Pronskiy e Max Kanter, tutti per malanni. NEWS: @ditalia Unfortunately, after several good stageswill not be able to start 18h stage and continue #due to getting ill with fever.