Giro d’Italia 2024 - pagelle diciottesima tappa | Merlier sfrutta la chanc - Milan beffato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il commento con ledelladel, la Fiera di Primiero – Padova di 178 chilometri. Dopo la due giorni fatiche sulla Dolomiti, il gruppo torna a godersi un po’ di meritata pianura e consente alle squadre dei velocisti di tornare protagoniste in questaveneta che ha visto sin dai primi chilometri quattro uomini andare in fuga: Mirco Maaestri, andrea Pietrobon, Filippo Fiorelli e Mikkel Honorè. Un tentativo in realtà apparso già segnato sin da subito, nonostante poi siano diventati in cinque davanti con l’arrivo di Edoardo Affini. Il gruppo gestisce e mantiene sempre stabile lo svantaggio, decidendo di fatto quando andare a riprenderli e prepararsi alla volata. Alla fine prevale Timdavanti a Jonathan, con Kaden Groves in terza piazza davanti ad Alberto Dainese.: ORDINE D’ARRIVO: CLASSIFICHE GENERALI: IL CALENDARIO COMPLETO TELECRONISTI E COMMENTATORI MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’ALBO D’ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO TUTTI GLI ORARI DI TUTTE LE TAPPE TIM: Voto 9 – Certamente bravo a farsi trovare pronto in questoquando si presenta l’occasione.