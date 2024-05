Giro d’Italia 2024 - la tappa 19 in tv | favoriti e orari

(Di giovedì 23 maggio 2024) Padova, 23 maggio- Riprendono le salite alcon la diciannovesimada Mortegliano a Sappada, con il Cima Sappada nel finale che potrebbe dare il là a qualche attacco tra i big della generale. Non è un vero e proprio tappone ma sono comunque oltre duemila metri di dislivello. Se Tadej Pogacar non ha bisogno di attaccare e può solo amministrare verso Roma, la lotta al podio si scalda con Martinez che è di poco avanti a Thomas e sembra avere gamba migliore, ma soprattutto ci proverà Antonio Tiberi, uno dei più attivi dopo Pogacar ma staccato di oltre due minuti dal britannico. Serve una invenzione, a patto che ci siano le gambe giuste. Chi invece sembra pagare la terza settimana è Ben O’Connor, andato in difficoltà a Monte Pana.19 del: percorso e altimetria. Arrivo a SappadaLa diciannovesimapuò comunque essere terreno di una fuga a lunga gittata.

