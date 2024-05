Giovanni Toti sotto interrogatorio fiume Deposita una memoria difensiva | Ho agito sempre nell’interesse dei cittadini

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguriahato unadi 17 pagine a corredo dell’investigativo avuto oggi davanti ai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, insieme all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Parole scritte per «spiegare le linee politiche e morali che, da quanto ho assunto l’onore di guidare Regione Liguria, hannoinformato l’attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene e l’interesse comune deiliguri e delle loro istituzioni». Nellaprecisa che «c’è da parte mia la ferma volontà di collaborare alla ricostruzione della verità» per restituire «alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la dignità che ho costantemente cercato di preservare». «Nel mio percorso politico hocercato di perseguire l’interesse pubblico il quale è il fine ultimo della mia azione politica.

