Giovanni Falcone - il ricordo di Mattarella | la mafia può essere sconfitta

(Di giovedì 23 maggio 2024) . Diffusi i messaggi anche di Pd e Fratelli d’Italia Il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «L’attentato di Capaci fu un attacco che lavolle scientemente portare alla democrazia italiana. Una strategia criminale, che dopo poche settimane replicò il medesimo, disumano, orrore in via D’Amelio. Ferma fu la reazione delle Istituzioni e del popolo italiano. Ne scaturì una mobilitazione delle coscienze. La lezione di vita die Paolo Borsellino divennero parte della migliore etica della Repubblica». Sono trascorsi 32 anni da quel giorno, ma perè doveroso ricordare: «A trentadue anni da quel tragico 23 maggio è doveroso ricordare anzitutto il sacrificio di chi venne barbaramente ucciso:, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani.