Giovanni Allevi in concerto nella sua Ascoli Sarà un' emozione indescrivibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 -insuala prima esibizionecittà natale del pianista e compositore da quando ha annunciato la sua malattia. Il maestro suonerà in piazza del Popolo sabato 25 maggio. "un'tenere unmia. Già sento l'abbraccio di quel pubblico che ho sempre portato nel cuore", le parole di. Il musicista porterà sul palco una scaletta ricca di brani dai grandi classici acclamati dal pubblico alle ultime composizioni, come Our Future e Tomorrow, inni internazionali delle Cop26 e Cop27.inin piazza del Popolo adil 25 maggiocombatte dal 2022 la sua battaglia contro il mieloma multiplo, è tornato a suonare per la prima volta dopo due anni di stop sul palco dell’Ariston. Era febbraio, e con la sua semplicità e la sua testimonianza ricca di umanità ha emozionato tutti gli italiani.