Giornata legalità - il Paese dei Giusti

(Di giovedì 23 maggio 2024)dellaorganizzata dal Comune di Santa Luce. Si svolgerà oggi la manifestazione “Ildei- Coltiviamo la memoria“, che vedrà coinvolte le scolaresche dell’istituto comprensivo Giovanni Mariti. Il programma si articola su buona parte della mattinata. Alle 10.30, nel piazzale del villaggio scolastico, saranno scoperte due grandi immagini raffiguranti i giudici Falcone e Borsellino, rucidati in due stragi mafiose nel 1992. Dopo la presentazione a cura del sindaco, Giamila Carli, il vicesindaco e assessore alla cultura Patrizio Loprete presenterà il progetto Ildei. Seguiranno i saluti della dirigente scolastica Raffaella Ioannone. Quindi, nel Giardino dei, sarà piantato un albero e apposta una targa in memoria di Giuseppe Di Matteo, bambino vittima innocente della mafia. La manifestazione proseguirà nella sala Niccolini dove, a partire dalle 11, sarà presentato agli studenti il percorso sullasvolto in collaborazione con Libera Presidio Annalisa Durante di Cecina.