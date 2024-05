Giornata della legalità - Valditara | Partiamo dalla scuola per costruire una società dove sia bandita ogni mafia e ogni prepotenza

La campionessa del nuoto azzurro Federica Pellegrini diventa una barbie. E’ stata infatti scelta come la nuova Role Model Barbie per il 2024. Lo ha annunciato la stessa ex nuotatrice italiana in un post su Instagram. “Sono molto felice di essere stata nominata Role Model Barbie per il 2024 e di aver ricevuto una bambola One-of-a-Kind a mia immagine e somiglianza, considerandola un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva.

