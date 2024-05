Giornalisti fermati prima del blitz di Ultima Generazione - la questura | Non si sono identificati come giornalisti Ma il racconto degli inviati rivela tutt’altro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo lo scoppio della polemica sui tredalla polizia mentre erano diretti a seguire l’ultimoattivisti di, a Roma, è arrivata la risposta della. Che in una nota ha dato la sua versione dei fatti, scrivendo che «i soggetti sul posto non hanno dichiarato o dimostrato di essere». E aggiungendo che ihanno esibito delle carte di identità chestate registrate nella relazione di servizio. «Nello stesso momento – prosegue la– nella zona di via Veneto dove era in corso un imbrattamento, altri appartenenti all’ordine dei, dopo aver esibito il tesserino professionale, hanno continuato a fare regolarmente il proprio lavoro, senza esser sottoposti ad alcun ulteriore controllo». La versione deiUna ricostruzione quantomeno stridente con quella che invece hanno fatto i diretti interessati.

Blitz di Ultima Generazione, tre cronisti portati in Commissariato: è bufera - Blitz di Ultima Generazione, tre cronisti portati in Commissariato: è bufera - Blitz di Ultima Generazione, 3 cronisti portati in Commissariato Tre giornalisti sono stati bloccati dalla polizia mentre si stavano avvicinando ... affaritaliani

La polizia ferma tre cronisti e li tiene per ore in cella: siamo a Roma ma sembra la Russia di Putin - La polizia ferma tre cronisti e li tiene per ore in cella: siamo a Roma ma sembra la Russia di Putin - Un fotografo del Corsera, Massimo Barsoum, e due giornalisti, Roberto Di Matteo (freelance) e Angela Nittoli del Fatto Quotidiano, sono stati bloccati nei pressi di via XX Settembre da alcuni poliziot ... globalist

Censure e bavagli: preoccupano i fatti di Roma - Censure e bavagli: preoccupano i fatti di Roma - L'Osservatorio sulla legalità e sui diritti esprime preoccupazione per quanto avvenuto questa mattina a Roma, dove la videomaker collaboratrice de ilfattoquotidiano.it Angela Nittoli, il fotografo del ... osservatoriosullalegalita