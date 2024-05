Giordano replica all’attacco di Gualtieri | Ecco chi alimenta il vero razzismo Il VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) È uno scontro a distanza, ma di quelli belli intensi. Dopo l’attacco arrivato nei giorni scorsi, Marioha deciso di rispondere per le rime al sindaco di Roma Roberto. Al centro della discussione i campi nomadi nella Capitale. Una città sempre più insicura e allo sbando, con disservizi continui per cittadini e turisti e con un allarme sicurezza che non può essere ignorato. “I cittadini soffrono di una situazione che lei non riesce a risolvere e in tutto questo lei riesce solo ad attaccarci“, attacca Marionella puntata del 22 maggio del suo “Fuori dal Coro”, su Rete 4. “Il– ha proseguito il conduttore – lono quelli come lei che non risolvono le situazioni, è molto semplice, non chi le denuncia e chiede soluzioni. Perché che dietro ai campi rom ci siano organizzazioni criminali non lo diciamo solo noi, lo dicono i magistrati in sempre più numerose inchieste”.