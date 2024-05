Ginnastica ritmica - Sofia Raffaeli in testa agli Europei! Battuta Varfolomeev alla pall - doppia finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024)si è messa in bella mostra nella prima giornata degli2024 di, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). La fuoriclasse marchigiana si è distinta nella prima metà delle qualificazioni e ha conquistato unaqualificazione alle finali di specialità che andranno in scena nella giornata di domenica. La vice campionessa mondiale nel concorso generale individuale ha eseguito il miglior esercizio di giornata, ottenendo il rilevante punteggio di 34.950 (18.2 il D Score, 8.4 per l’esecuzione, 8.4 di pannello A, mezzo decimo di penalità) e riuscendo a precedere la funambolica tedesca Darja(34.700 per la Campionessa del Mondo, partita da un alto 18.7 ma frenata da un errore che ha abbassato l’esecuzione a 7.85). Più distaccate l’israeliana Daniela Munits (34.250) e la spagnola Alba Bautista (34.050).è eccellente quarta con il cerchio, dove è stata premiata con il riscontro di 35.