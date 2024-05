Ginnastica ritmica - Europei junior 2024 | Anna Piergentili argento alla pall - Fucci quarta nelle clavette

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha conquistato una splendida medaglia d’ai Campionatidi, in corso di svolgimento a Budapest. La 15enne marchigiana si è infatti piazzata in seconda posizione, con il punteggio di 31.250 che è stato superato soltanto dall’israeliana Maayan Sumkin Meital che ha totalizzato addirittura 33.550 punti. Chiude il podio la bulgara Magdalena Valkova, che con 31.150 seguedi appena un decimo. Dopo la premiazione la giovane azzurra ha così commentato: “Questa medaglia è il frutto di tanti mesi di lavoro in palestra, sono molto felice. Sono arrivata qui pronta con un esercizio nuovo, voglio dedicare questa medagliamia famiglia,mia società efederazione.” Un’altra classe 2009 italiana ha chiuso ai piedi del podio. Si tratta di Margherita, che allesi è dovuta accontentare dellaposizione con il punteggio di 30.

