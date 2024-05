Ginnastica ritmica - Anna Piergentili argento agli Europei Splendida palla tra le juniore - Fucci sfiora il podio

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Budapest (Ungheria) sono andate in scena le finali di specialità riservate alles nell’ambito degli2024 di, che entreranno nel vivo durante il fine settimana con l’assegnazione delle mede tra le seniores. Lo spettacolo non è mancato sulla pedana Papp Laszlo Sportarena di Budapest, dove l’Italia si è tolta delle belle soddisfazioni.ha conquistato unameda d’con la. La 15enne di San Severino Marche ha offerto una meravigliosa prova sulle note di “Imaginer l’amour” di Juliette Armanette, venendo premiata con il punteggio complessivo di 31.250 (14.7 il D Score, 8.25 per l’esecuzione, 8.3 di pannello A). L’allieva di Claudia Mancinelli, tesserata per laFabriano, si è regalata la prima grande gioia in campo internazionale, lasciando intravedere un interessante potenziale in vista del prossimo futuro.

Ginnastica, Europei ritmica: Raffaeli conquista due finali - ginnastica, Europei ritmica: Raffaeli conquista due finali - Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Tara Dragas hanno ufficialmente aperto il 40° Campionato Europeo senior di ginnastica ritmica, in scena alla Papp ... sportmediaset.mediaset

Nasce 'Golden Sport', l'agenzia che assiste i talenti in ombra - Nasce 'Golden Sport', l'agenzia che assiste i talenti in ombra - La scorpacciata di sport che animerà l'estate 2024 darà vita a un grande palcoscenico per gli atleti ma anche per tutto lo showbiz che si mobilita in occasione delle kermesse internazionali. (ANSA) ... ansa

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli in testa agli Europei! Battuta Varfolomeev alla palla, doppia finale - ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli in testa agli Europei! Battuta Varfolomeev alla palla, doppia finale - Sofia Raffaeli si è messa in bella mostra nella prima giornata degli Europei 2024 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). La ... oasport