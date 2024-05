Gigante-Heide oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Matteoaffronterà Gustavonel turno decisivo delledel, secondo Slam della stagione. Promette spettacolo il derby tra classe 2002 che regalerà o all’azzurro o al brasiliano il primo main draw in un Major della carriera. Entrambi stanno vivendo una stagione molto positiva (rispettivamente uno e due Challenger vinti) e vogliono continuare a sognare a Parigi.ha portato a casa due battaglie di tre set contro Gueymard Wayenburg e Svrcina, mentre il sudamericano ha estromesso il grande favorito Klein per poi liquidare il cinese Bu. Si tratterà del primo incontro in carriera tra i due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, giovedì 23 maggio, come secondo match dalle ore 11:00 sul Court 7. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la piattaformaDiscovery+ (previo abbonamento).