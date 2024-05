Albert Gudmundsson è seguito da vari club di Serie A, tra cui il Napoli. L’attaccante era già nel taccuino degli azzurri la scorsa estate, ma la trattativa non andò in porto. Gudmundsson, l’entourage conferma l’interesse del Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli, l’entourage dell’islandese del Genoa ha confermato l’interesse del Napoli anche in vista del prossimo mercato estivo.

