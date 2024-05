Genoa-Bologna | dove vedere la partita?

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un altro anticipo è pronto a infiammare l’ultimo capitolo di questa Serie A. ScopriamoI diritti televisivi si sono presi poco a poco uno spazio importante nel nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante quest’ultima sia l’unica a contare la piena esclusività. Se ciò rappresenta senza un dubbio un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, dall’altra parte mostra un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano costretti a cercare diversi dettagli sulle gare in corso. Per questo motivo l’articolo vuole alleggerire le ricerche dei diretti interessanti, spiegandoe chi dovrebbe giocare dal primo minuto. La giornata 38 potrebbe regalare una bella sfida, fra due squadre in salute e in fiducia.: sarà possibilelasu Sky? La risposta è sì! All’undicesimo posto a quota 46, ilè andato benissimo, racimolando vittorie importanti e ottenendo la salvezza anzitempo.

Influencer Siu ferita a Biella, fermato il marito: è in carcere - ... ieri in tarda serata è stato portato in questura dove gli è stato notificato l'ordine restrittivo ... di qui la necessità di effettuare una serie di indagini per vedere cosa è successo esattamente". Le ...

I Take That in tour in Italia, Gary Barlow: "Portiamo uno show incredibile, vi aspettiamo" - ... quando stai lavorando ad un progetto, vedere oltre la stanza in cui stai creando. Puoi solo ... Poter apprezzare il cibo dove effettivamente viene realizzato, come del resto il vino, è qualcosa di ...