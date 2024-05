Gasperini vive ore tormentate - l’offerta del Napoli lo tenta Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2024)scrive dell’enorme domino che coinvolge le panchina di mezza Europa. Dalal Bayern Monaco, dal Bologna al Chelsea. De Zerbi al centro di diversezioni. Solo ilnon lo ritiene un profilo giusto per la panchina azzurra. De Laurentiis aspetta la risposta di. De Laurentiis e l’Atalanta aspettano: non si andrà per le lunghe Scriveoredello: De Laurentiis aspetta, l’Atalanta anche, è l’eterna lotta tra cuore e ragione. A Bergamo giurano che la spunterà il sentimento, la riserva non è ancora sciolta ma non si andrà per le lunghe. Alla finestra anche le alternative: Pioli e Italiano per esempio sono in ballo sia per ilche per l’Atalanta, mentre Juric rappresenta una soluzione interessante per i bergamaschi perché è l’allievo prediletto di, il sistema di gioco non cambierebbe.