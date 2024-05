Futuro Kvaratskhelia - ADL risponde alle critiche | il retroscena sul georgiano

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ildi Khvichaè ancora tutto da definire, sarà rinnovo o cessione per il: le ultime. Il Napoli inizia a porre le basi per il proprio. Ci sarà tanto da lavorare nell’estate della rifondazione, ripartendo praticamente da zero a seguito di una delle annate peggiori della gestione di Aurelio De Laurentiis. In tanti saluteranno l’ombra del Vesuvio, tanti altri arriveranno. In pochi, pochissimi, rappresentano dei punti fermi, certi di non essere ceduti. Tra questi ci potrebbe essere Khvicha, stella georgiana del Napoli ed MVP dello scorso campionato, l’ala sinistra è ormai da tempo in trattativa con la società per il rinnovo, ad oggi senza aver raggiunto alcun risultato concreto., quale sarà ildel? Le ultime news su “Kvaradona” Ad oggi, però, nessun accordo è stato raggiunto in merito, anzi, le voci relative ad interessamenti di alcuni top club, in particolar modo il Paris Saint Germain, si sono fatte sempre più insistenti, destando non poche preoccupazioni tra i tifosi partenopei.