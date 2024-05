Furiosa | A Mad Max Saga - uno spettacolo arrembante pur con Anya Taylor-Joy - Recensione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 23 maggio 2024) «L’umanità non ha più regole e terrorizza se stessa». Bentornati nel brutale mondo di deserto sconfinato, orde di motociclisti famelici, signori della guerra.e strepitoso, ecco: A Mad Max, l’ennesima stoccata vincente di George Miller, immaginifico giocoliere dell’action. Dal 23 maggio subito al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures, dopo la presentazione fuori concorso al Festival di Cannes, sono quasi due ore e mezzo diselvaggio a pieno ritmo. Con un Chris Hemsworth dal naso adunco, cattivissimo capace di humour. E-Joy? Come sospettavamo, non regge il confronto di carisma con Charlize Theron nel ruolo di giovane, ma comunque non depotenzia un vigoroso quinto capitolo del franchise di Mad Max. Immagine del film ": A Mad Max" (Credits: Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films North America Inc) L’immaginazione propulsiva di George Miller A Cannes: A Mad Maxè stato celebrato con una standing ovation e applausi per sette minuti.