FOTO Strage di Capaci - il monito di Libera e la lotta alle mafie

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSono passati 32 anni, ma il dolore, la rabbia, l’indignazione sono rimaste le stesse di quel giorno, anche in chi in quel tempo non era ancora nato. Quel 23 maggio del 1992,17.57, quando mezza tonnellata di tritolo disintegrò un tratto dell’Autostrada per Palermo all’altezza dello svincolo per, uccidendo il Super Magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti di scorta, si creò anche una ondata di indignazione popolare contro la mafia che aveva ordinato quellache ancora oggi si avverte impetuosa nel Paese e persino nei più giovani. E’ questo ciò che emerge dalla manifestazione pubblica, promossa dalla Associazione “” che si è svolta oggi pomeriggio dinanzi al Tribunale di Benevento in via Raffaele De Caro con la partecipazione delle Autorità e, soprattutto di tanti studenti degli Istituti Superiori, consapevoli di dover dare testimonianza attiva del rifiuto senza appello del mondo della criminalità organizzata.