Fortitudo Bologna in campo a Rieti - la sfida che vale la finale | ecco quando

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – Prima opportunità per la. Avanti 2-0 nella serie, la formazione di Attilio Caja scende inper cercare di chiudere subito la serie di semiplayoff con la Real Sebastiani padrona di casa.che per altro, potendo giocare davanti al proprio pubblico cercherà di farre a proprio vantaggio il fattorecosì come fatto dalla. Una Real Sebastiani decisa a dare battaglia, quella che domani sera, venerdì 24 maggio, che ospiterà gara 3 al PalaSojourner dialle 21. “Abbiamo avuto delle difficoltà oggettive – conferma Rossi – contro una squadra che ha perso solo tre volte finora in casa, una delle quali con noi al completo. In attacco dobbiamo essere più lucidi; in difesa invece riusciamo a tenere. È una serie che si gioca sul piano della emotività non dobbiamo rassegnarci, si può anche perdere, ma serve un atteggiamento diverso, mi aspetto che al PalaSojourner la squadra lo metta inla nostra miglior versione possibile".

