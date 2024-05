Formazioni ufficiali Cagliari-Fiorentina | Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ledi, match valido per la 38esima e ultima giornata di, in programma oggi, giovedì 23 maggio, alle 20.45. Insolito anticipo del giovedì, per consentire alla Viola di preparare al meglio la finale di Conference League della prossima settimana contro l’Olympiakos ad Atene. Latoinvece sarà l’ultima partita in panchina per Claudio Ranieri, che chiude stasera la sua carriera da allenatore durata quasi 40 anni, e contrassegnata da alcune imprese storiche, di cui fa parte, oltre al miracolo Leicester, anche la promozione dell’anno scorso e la salvezza ottenuta con i sardi. Di seguito, ecco le scelte dei due allenatori. LE: in attesa: in attesa SportFace. .