Fondazione Benevento Città Spettacolo - insediato il Comitato di Indirizzo

Parla il Sindaco di Benevento Mastella dopo l’approvazione in Regione della bozza di Statuto per la nascita del Museo Egizio Benevento, 11 maggio 2024 – “Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mi ha comunicato che è stata approvata dall’Esecutivo regionale la bozza di Statuto per la nascita della Fondazione del Museo Egizio di Benevento”, lo annunciano in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il presidente della Provincia Nino Lombardi.

