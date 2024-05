Flash mob contro il condono | Sfregio alla democrazia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) I comitati ambientalisti non ci stanno. E per questo hanno organizzato unmob di protestala nuova norma. “Ai piedi“ del tribunale. Una trentina di persone, ciascuna sotto al proprio ombrello e tutti dietro a un grosso striscione, si è radunata ieri pomeriggio davanti al Palazzo di Giustizia per protestareil “salva-casa“ che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei ministri del 24 maggio. "Stiamo protestando proprio perché non si può fare una norma che in realtà è unedilizio camuffato per salvaguardare quelli che sono dei presunti abusi edilizi su cui la Procura sta indagando", accusa Irene Pizzocchero. "Questa norma frenerebbe l’attività della Procura e noi troviamo che non si possa fermare la magistratura quando indaga su illeciti". Come hanno spiegato i manifestanti, "sono stati costruiti edifici con semplici autorizzazioni, chiamate “Scia“. A Milano ci sono stati stravolgimenti per i quartieri, nessun piano del verde, non ci sono scuole né servizi né lo studio della mobilità.