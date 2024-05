Firenze - ritrovata dopo 6 secoli la scultura inedita che ritrae Brunelleschi Opera del figlio adottivo

(Di giovedì 23 maggio 2024)quasi seiè stato ritrovato il modello dell’immagine per il monumento commemorativo nel Duomo di. L’di Santa Maria del Fiore ha acquistato un’del primo Rinascimento cheFilippo, il grande architetto dell’impresa della Cupola del Duomo die fautore della Rinascita delle arti nel primo Quattrocento., ritrovato il ritratto diSi tratta di una testa in terracotta (cm 25,6 x 22,1 x 20,2) modellata senza l’ausilio di un calco, plasmando un compatto blocco di argilla quasi pieno, da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano (1412 – 1462).e unico erede di, all’indomani della morte del padre. L’eccezionale scoperta si deve agli storici dell’arte Giancarlo Gentilini e Alfredo Bellandi che hanno identificato in questail modello realizzato dal Buggiano, presumibilmente tra febbraio e marzo del 1447, per il busto marmoreo deldestinato al monumento commemorativo nel Duomo dia lui affidato daglii dell’di Santa Maria del Fiore.

Scoperto il ritratto di Brunelleschi eseguito dal figlio adottivo - Dopo quasi sei secoli è stato ritrovato il modello dell'immagine per il monumento commemorativo nel Duomo di Firenze L'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze ha acquistato un'inedita scultura del primo ... adnkronos

Seul, in scena "Olimpiadi del far niente": 90 minuti in silenzio e senza usare cellulare - ... una statuetta dorata a forma di scultura di Auguste Rodin 'Il Pensatore'. In più di 4000 persone ... vedi anche In Belgio a Geel da secoli i malati psichiatrici si curano in famiglia Come nasce il ... tg24.sky