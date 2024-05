Firenze - l’armadio della sagrestia di Santa Croce rivive con la ricostruzione digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - La Galleria dell’Accademia diinsieme all’Opera di, in occasione dell’ottavo centenario delle stimmate di San Francesco, hanno preso parte a un progetto scientifico finalizzato allavirtuale deldi, originariamente composto da ventotto dipinti su tavola di Taddeo Gaddi, raffiguranti le Storie di Cristo e Storie di san Francesco, molti dei quali conservati proprio alla Galleria. Il progetto è stato illustrato in un video nel quale lo storico dell’arte, Andrea Di Lorenzo e Cecilie Hollberg, direttoreGalleria dell’Accademia di, raccontano le complesse vicende storiche e critiche di questo affascinante ciclo pittorico. Le riprese sono state effettuate presso ladie presso la Galleria dell’Accademia, accompagnate da una fedelevirtuale in 3D del bancone esua spalliera con le tavolette dipinte ricollocate al loro posto.