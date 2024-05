Fiorentina - Jovetic | Se faccio gol ai viola in finale non esulto Sono legato a Firenz - dove ho ancora casa

LAZZARI A RFV, Jovetic fortissimo. In finale Viola attenta - LAZZARI A RFV, jovetic fortissimo. In finale Viola attenta - Andrea Lazzari, doppio ex di fiorentina e Cagliari, è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del match di questa sera ma non solo. Tra i vari temi ... firenzeviola

Jovetic: "I miei riccioli, che disastro fuori dal campo. Ho casa in Italia, sapete dove" - jovetic: "I miei riccioli, che disastro fuori dal campo. Ho casa in Italia, sapete dove" - Stevan jovetic ha ricordato gli anni alla fiorentina soffermandosi sul grande affetto ricevuto durante i suoi anni in massima serie. areanapoli

Fiorentina, Jovetic: “Se faccio gol ai viola in finale non esulto. Sono legato a Firenze, dove ho ancora casa” - fiorentina, jovetic: “Se faccio gol ai viola in finale non esulto. Sono legato a Firenze, dove ho ancora casa” - Stevan jovetic ex viola in forza all'Olympiacos, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della finale di Conference League, ad Atene, contro la fiorentina: "A Firenze ho vissuto anni meravigliosi. firenzepost