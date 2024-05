Fino al 27 maggio al Teatro Nuovo di Pisa va in scena la grande festa dell’inclusione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024), 232024 –per le scuole. Il festival ha preso il via il 21con gli spettacoli ‘I musicanti di Brema’, ‘Il gatto con gli stivali’ e ‘Tante storie per tanti colori’ rispettivamente delle classi 2°, 3° e 5° della scuola primaria Gamerra. Prosegue il 22alle 19 con le classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°A e 5°B della scuola primaria Genovesi con lo spettacolo ‘Nel blu di Azzurra’. Mentre il 23alle 9 sarà la volta degli alunni e alunne della scuola primaria Don Milani con ‘L’arcabus di Don Milanini (classi 1°), ‘La scomparsa di Maria’ (classi 2°), ‘La buca degli artisti’ (classi 3°), ‘L’alleanza dei bambini’ (classi 4°), ‘L’inventore della macchina del tempo (classi 5°). Gli spettacoli delle scuole si concluderanno il 27con gli studenti e le studentesse della primaria Gamerra che si esibiranno in un doppio spettacolo serale: alle 19 andranno in‘Bianca come la neve’ (1° E) e ‘L’importanza di un sogno’ (2° E); mentre alle 21 sarà la volta di ‘Tra scienza e sogno’ ( 2° D) e ‘Incroci’ (3° E).