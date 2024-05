Fiaso - usiamo solo l' 1% delle potenzialità della telemedicina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Lacomincia a diffondersi negli ospedali italiani. Tuttavia, nell'86%aziende sanitarie che dispongono del servizio di televisita, questa modalità viene usatanell'1-5%prestazioni erogabili. È il dato sottolineato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere () durante l'evento "Sanità Digitale: trasformare il presente per un futuro sostenibile", in corso a Milano. "Stiamo utilizzandol'1%attuali dei sistemi di. Attraverso la tecnologia oggi potremmo migliorare l'efficienza, l'accessibilità e la qualitàcure ma non riusciamo a superare barriere culturali o organizzative che impediscono una più ampia adozione dei servizi in favore dei pazienti", dice il presidente, Giovanni Migliore. La ricerca, condotta dall'Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, mostra che lentamente la sanità digitale si sta facendo strada nel servizio sanitario.