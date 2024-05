Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 23 maggio 2024) Eccoci tornati con un altro appuntamento della nostra rubrica dedicata ai prossimiin. Avvicinandoci sempre più al mese di giugno, questa volta ci imbarchiamo in un tour parte dal Portogallo e arriva in Italia, con numerose tappe tra Austria, Polonia e Germania. Valigie alla mano dunque, e vediamo cosa ci riserva questa piovosa fine di. 1. Per scoprire nuove cinematografie: LISBONA – IndieLisboa Locandina dell’IndieLisboa– © IndieLisboaTra il 23e 02 giugno Lisbona celebra il cinema in tutte le sue declinazioni, ospitando undiffuso, arrivato ormai alla sua quarta edizione. L’indieLisboa attrae chiunque ed evita le nicchie, mancando di un taglio specifico o di un’identità univoca: l’obiettivo è piuttosto quello di creare di un grande cluster dove convivono nuove tendenze e grandi classici, esperienze per il largo pubblico ed eventi dedicati agli addetti ai lavori.