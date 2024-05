Ferrara cardioprotetta Ecco i defibrillatori Ed è boom di donazioni da privati e aziende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Venticinque era l’obiettivo, 28 – tre in più – sono quelli già acquistati da variee club e che saranno donati alla città. Parliamo dei, con il primo che verrà installato e inaugurato a piazzale Kennedy il 31 maggio. Questo il bilancio del progetto “città”, iniziato il 24 gennaio con la firma di Comune e Ausl del protocollo d’intesa e continuato con la serata di beneficenza (3 aprile) ’DefibrilliAMO’, un invito rivolto al mondo imprenditoriale e associazionistico a donare un dispositivo Dae. E le adesioni, fin da subito, non sono mancate: 11 in pochi giorni, 28 in poco più di un mese, addirittura tre in più rispetto al piano iniziale che ne prevedeva 25. Ora, dunque, si procederà a stabilire altre tre postazioni per installare iricevuti. E c’è di più, perché sabato alle 12, l’Associazione volontari Pro social Odv di San Martino, trasferirà al Comune la titolarità del defibrillatore della farmacia comunale della frazione.