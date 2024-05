Fermano Staffelli ma non le borseggiatrici | Siamo all’assurdo Cosa è successo alla Stazione di Milano | il VIDEO incredibile

(Di giovedì 23 maggio 2024)arrivati al paradosso. Invece di fermare lerom, viene fermata la troupe di Striscia che da ormai tanto tempo sta compiendo una vera e propria battaglia per la sicurezza e l’incolumità dei pendolari e dei turisti che si trovano a. Valerio, storico inviato del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, è stato vittima di una strana disavventura, mandata in onda nella puntata del 22 maggio. Stavoltaha perso la calma non con le, ma con gli addettisicurezza dellaCentrale. Perché? Mentre era sulle tracce delle decine di ladre rom pronte a prendere di mira pendolari, passeggeri e turisti sui mezzi pubblici,ha sguinzagliato una sua collaboratrice con telecamera nascosta. Arrivata ai varchi d’ingresso ai binari della, la ragazza viene fermata dsicurezza. Le controllano il biglietto, si informano sul tragitto e di fronte alle proteste della componente dello staff di Striscia (in incognito) sequestrano il biglietto regolarmente esibito.

