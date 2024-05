Ferisce familiari e si barrica in casa

(Di giovedì 23 maggio 2024) 18.00 Un uomo di 35 anni si èto all' interno della propria abitazione a Cianciana, nell'Agrigentino, dopo avere accoltellato la moglie e i figli. Uno dei figli dell'uomo, un bambino di sette anni, è stato raggiunto da fendenti all'addome ed è stato trasportato in gravi condizioni con l'elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. La moglie dell'uomo,che non è in pericolo di vita, è stata ricoverata nell' ospedale di Sciacca. La figlia minore, anch'ella aggredita dall'uomo, è stata ricoverata a Palermo.

