Fedez – Iovino - la cifra bomba sborsata dall’ex della Ferragni per evitare la querela

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nonostanteabbia inizialmente smentito il suo coinvolgimento nella rissa con protagonista Cristiano, pare che le cose siano andate decisamente in modo diverso., laFerragni Così come verificato pure dall’ANSA, i legali delle diavrebbero trovato un accordoper scongiurare una probabiledel personal trainer contro l' ex di Chiara Ferragni. Ma cosa prevede l' accordo? Il pagamento di una(assurda) da parte di Federico nei confronti di. Gabriele Parpiglia, in onda su RTL 102.5, ha svelato la possibilechedovrà sborsare: C’è stato un accordo, secondo fonti legali, da parte dei legali die di Cristiano. Questa è una notizia che è uscita in questi giorni, ma nessuno ha parlato. Allora, lain teoria non si potrebbe sapere, non si dovrebbe sapere… Ma io sono un giornalista e mi avvalgo del diritto di cronaca.