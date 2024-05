F1 - rischio pioggia a Montecarlo | le previsioni meteo nel Principato

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pioveva e non poco oggi a, sede dell’ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito del, Giove Pluvio ha fatto visita e potrebbe non essere una sortita solo del giovedì nel territorio monegasco. La perturbazione, infatti, potrebbe andare a incidere anche nello sviluppo del week end. Parlando di un circuito cittadino molto particolare, la variabilerologica dovrà essere considerata. Per la giornata di domani ledescrivono una situazione di instabilità nel pomeriggio, dopo una mattinata di schiarite. Di conseguenza, la FP2, piuttosto che la FP1 potrebbe tenersi su pista bagnata. Un fattore che obbligherà le squadre ad adattarsi in breve tempo. Nella giornata delle qualifiche (sabato 25 maggio) si preannuncia un cielo parzialmente nuvoloso nelle prime ore della giornata, per poi portare allain corrispondenza della FP3. Nel pomeriggio sono previsti rovesci nell’entroterra.

