F1 - Lando Norris | La nostra forza? Abbiamo sempre due macchine competitive

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un fine settimana per confermarsi, ancora una volta, un avversario scomodissimo. Sembra già concentratoa poche ore dall’inizio del fine settimana del GP di Monaco, ottava tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota della McLaren vuole infatti proseguire il suo filotto di prestazioni positive dopo la bella vittoria a Miami e il secondo posto ad Imola. Intervenuto ai microfoni della stampa in occasione del media day del giovedì, il britannico ha parlato del grande momento personale e del team: “Credo che siamo l’unica squadra insieme alla Ferrari che possono contare su dueche fanno bene in ogni singola sessione dalla qualifica e della gara“, ha detto il nativo di Bristol.ha poi proseguito: “Se guardi gran parte della griglia, non tutti sono in questa situazione: magari c’è un pilota che ha fatto un grande giro e un altro non così tanto“. F1, Carlos Sainz: “le stesse chance di Red Bull e McLaren a Montecarlo” Ladi squadra è quindi uno degli elementi principali della scuderia britannica: “Uno dei nostri punti diè cheavuto duelassù e in questo momento possiamo lottare bene insieme alla Ferrari”.