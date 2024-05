Evacuazioni e sismabonus gli enti locali sulle barricate - nuovo vertice da Musumeci

Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Chico Forti, il comunicato di Loft: le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate - Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti (quando la puntata integrale è sulle piatta ... ilfattoquotidiano

Cosa fare ai Campi Flegrei, Mario Tozzi: “Invece di andar via abbiamo continuato a costruire, 29 vulcani nascosti” - Cosa fare ai Campi Flegrei, Mario Tozzi: “Invece di andar via abbiamo continuato a costruire, 29 vulcani nascosti” - La dichiarazione choc del geologo Mario Tozzi sui ai Campi Flegrei e tutte le ipotesi da considerare. La scoperta dei 29 Vulcani nascosti! unita

Campi Flegrei, il ministro se la prende con i cittadini: “Hanno scelto di vivere lì” - Campi Flegrei, il ministro se la prende con i cittadini: “Hanno scelto di vivere lì” - La sicurezza dei Campi Flegrei, una delle aree vulcanicamente più attive e pericolose d'Italia, richiederà un investimento significativo di oltre 500 ... ilfattovesuviano