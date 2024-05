Europei Under 17 - risultati e classifiche

(Di giovedì 23 maggio 2024) Entra nel vivo la fase finale degli17 2024. L’Italia insegue quello che è l’unico trofeo mai vinto da una squadra azzurra. Ci proveranno i ragazzi di Massimiliano Favo che esordiranno nel torneo martedì 21 maggio contro la Polonia. Le prime due classificate di ciascun torneo si qualificheranno per i quarti di finale. Ecco tutti idella manifestazione. LeGirone A Repubblica Ceca 6 Serbia 6 Ucraina 0 Cipro 0 Girone B Danimarca 4 Austria 4 Croazia 2 Galles 0 Girone C Italia 3 Svezia 1 Slovacchia 1 Polonia 0 Girone D Inghilterra 3 Portogallo 3 Spagna 0 Francia 0 Fase a gironi Lunedì 20 maggio Ore 17:00, Serbia-Ucraina 1-0 (2? Makevic) Ore 17:00, Danimarca-Galles 2-0 (45+2? Obi, 48? Johannesen) Ore 19:30, Cipro-Repubblica Ceca 0-5 (26? Kolá?ík, 28? rig. Naskos, 40? Nechvátal, 81? Penxa, 93? Kva?ek) Ore 19:30, Croazia-Austria 0-0 Martedì 21 maggio Ore 17:00, Slovacchia-Svezia 0-0 Ore 17:00, Spagna-Portogallo 1-2 (20? Yanez, 25? Varela, 33? Mora) Ore 19:30, Italia-Polonia 2-0 (5? Mosconi, 72? Coletta) Ore 19:30, Francia-Inghilterra 0-4 (2? e 39?, Moore, 34? Dipepa, 51? Nwaneri) Giovedì 23 maggio Ore 17:00, Ucraina-Repubblica Ceca 1-3 (12? rig.

