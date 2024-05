Europee | si spacca il fronte dei sovranisti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) A sole 3 settimane dalle elezioni, che in Italia si terranno l’8 ed il 9 giugno, siil gruppo Identità e Democrazia. L’alleanza tra ieuropei, che sembrava solida, si sta sciogliendo come neve al sole. Una rottura improvvisa, inaspettata. Ma, a conti fatti, inevitabile. Motivo della crisi? Un’intervista, rilasciata al quotidiano La Repubblica, di Maximilian Krah, attuale europarlamentare e capolista del partito Alternative für Deutschland (Alternativa per la Germania): “Non tutte le SS erano criminali di guerra. E’ sbagliato generalizzare” ha detto Krah, scatenando il putiferio. Innanzitutto in casa propria, dato che è stato “costretto” a dimettersi: “Prendo atto del fatto che dichiarazioni oggettive e differenziate da parte mia sono state strumentalizzate come pretesto per danneggiare il nostro partito. L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento è una discussione su di me.