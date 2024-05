Europee | Pace Terra e Dignità si presenta agli elettori di Pomigliano d’Arco

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 23 maggio 2024) NAPOLI – “Guerra, suicidio Europa” è il tema dell’incontro promosso dalla listadi Michele Santoro per le elezioni, in programma venerdì 24 maggio, alle ore 18, a(Napoli), nella sala conferenza Ex Distilleria (Feltrinelli Point, via Roma, 281. Interverranno i candidati al Parlamento Europeo della lista, Pino Arlacchi, Domenico Ciruzzi e Ilaria Leonardis. Modera la giornalista Lucia Grimaldi. Michele Santoro, promotore insieme a Raniero La Valle dell’appello che ha dato vita alla lista ‘, è presente in tutte le circoscrizioni e punta a dare voce nelle urne al “No alla guerra”. “Noi abbiamo partecipato alleperché si rischiava di farle senza parlare della guerra in corso in Ucraina e in Medioriente”, ha dichiarato nei giorni scorsi Michele Santoro, “Siamo riusciti già a ottenere una certa attenzione, perché le liste di alcuni partiti si sono aperte a candidati pacifisti.