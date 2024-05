Europee - Lonardo Stati Uniti d’Europa | Siamo ben oltre la soglia del 4%

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sto riscontrando tanta disponibilità, tanta attenzione sulla nostra proposta politica, sono sicura che raggiungeremo importanti risultati” – apre così Sandra, candidata alle Elezionicon la lista “” la “convention” elettorale al Teatro San Marco. E proprio a Matteo Renzi, l’ex senatrice candidata in quota “Noi di Centro” nella lista “” ha rivolto parole di stima e gratitudine: “Il progetto l’ha creato lui, riferendosi a Renzi, si diceva che era una lista di scopo ed invecesi sta dimostrando un progetto concreto. Qualcosa in cui credere per davvero, perché l’Europa deve diventare “” e quindi una forza che parla un unico linguaggio, osserva le stesse regole, soprattutto a quelli che vengono a vendere in Italia”. Sull’andamento della campagna elettorale: “Sto riscontrando tanta disponibilità, tanta attenzione sulla nostra proposta politica, sono sicura che raggiungeremo importanti risultati”.

