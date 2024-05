Europee | Fdi - ‘dopo anni di immobilismo diamo diritto di voto a studenti fuori sede’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Dopo tantidi, Fratelli d?Italia dà finalmente le matite aglisede. Mi rivolgo a loro ricordando che potranno votare nei luoghi in cui studiano grazie al governo Meloni”. Così la senatrice di Fratelli d?Italia Domenica Spinelli, segretario della commissione Affari costituzionali, nel corso della conferenza stampa sulaisede che si è tenuta stamattina in Senato, in Sala Nassiriya. “Su ogni provvedimento -ha proseguito la senatrice di Fdi- assistiamo a una narrazione che non corrisponde a verità. Io sono relatrice della legge delega arrivata a gennaio. Tecnicamente non c?erano i tempi per consentire ilgià alle, ma grazie all?intuizione del senatore Balboni in commissione Affari costituzionali, di cui è presidente, e all?impegno del sottosegretario Ferro a risolvere le difficoltà tecniche, siamo riusciti a inserire un emendamento nel primo dl utile, il dl Elezioni”, ha concluso la Spinelli.