Europee | Conte - ' usare matita a giugno per evitare Terza guerra mondiale'

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "C'è chi propone di mettere l'elmetto in testa ai nostri ragazzi. Noi dobbiamo alzare la voce elaperla, per dar loro un futuro. Si avanza verso un conflitto dalle conseguenze incontrollabili, abbiamo di fronte una potenza nucleare. Il partito unico e trasversale delle armi non molla. Sotto elezioni parlano di “pace” ma nelle Aule votano per le armi e per laa oltranza". Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe, pubblicando un articolo del Fatto Quotidiano che rilancia il New York Times sull'utilizzo di armi Usa in Russia e sul test della Francia su un missile con capacità nucleare: "questa è la situazione", rimarca il presidente pentastellato. "Ci siamo trovati soli a opporci a questa strategia folle con le scelte, i voti, prendendo insulti perché chiediamo che l'Europa e l'Italia siano protagoniste di uno sforzo storico per i negoziati di pace.